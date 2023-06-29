В Новосибирске выпускники 9 и 11 классов массово пожаловались на ошибки в аттестатах

Выпускникам выдали аттестаты с ошибками. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выпускники 9 и 11 классов из Новосибирска заявили о том, что им выдали аттестаты с ошибками. Теперь ребятам и их родителям придется оперативно решать проблему. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

В документах заметили орфографические ошибки. Так, у некоторых неправильно написано название учебного заведения.

− Там 100 человек девятиклассников и два 11-х класса с неправильными аттестатами. Многие уже сдали в вузы документы, а они, по сути, недействительны, − рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией. – Выпускникам теперь нужно забирать аттестаты из вузов, возвращать в школу.

Администрация школы уничтожает старые аттестаты и выдает новые. Однако выпускники переживают, что из-за этого не успеют сдать документы. Ведь многие приемные комиссии работают до 10 июля.

Сегодня родителей выпускников с неправильными аттестатами попросили прийти на прием в школу. Там будут решать этот вопрос.

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