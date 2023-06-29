«Двое погибших, двое пострадавших»: страшное смертельное ДТП с «Тойотой Хайлендер» произошло на трассе под Новосибирском

15-летний мальчик погиб в ДТП с «Тойотой Хайлендер», вылетевшей в кювет на трассе под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО.

Страшное ДТП произошла на трассе Болотное-Зудово-Козловка. Поздно вечером 28 июня водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» слетел с дороги и опрокинулся. В аварии погибли два человека, в том числе 15-летний мальчик.

– Еще двое несовершеннолетних 2006 и 2007 годов рождения. Парня и девушку доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В прокуратуре проводят проверку после случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber