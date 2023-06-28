«Были моменты, когда хотелось убежать»: новосибирский переводчик рассказал, как стал «визажистом» для мертвых

Дмитрий Евсиков по образованию переводчик, но работает "визажистом" для усопших. Фото: Кадр из видео/ЛЮДИ КАК ЛЮДИ

Новосибирец Дмитрий Евсиков — в прошлом переводчик с английского языка, в один момент сменивший профессию на совершенно другой профиль. Он стал танатопрактиком — специалистом, делающим макияж усопшим.

— Около 30 лет назад я пришел работать переводчиком в выставочную компанию. И однажды мы провели выставку достижений похоронного хозяйства. И в один прекрасный момент руководитель этой компании решил заняться похоронным сервисом, построить крематорий и так я стал заниматься этим ремеслом, — рассказывает Евсиков в короткометражном фильме новосибирского режиссера Дмитрия Кабанова. — Когда к нам привезли первое тело, мы поняли, что в таком виде его выставлять на прощание нельзя. Тогда мы задумались, что делать с телом, чтобы его можно было показать родственникам. Мы объехали полмира, изучив все технологии этой работы, отучились в спецшколах и институтах, чтобы понять эту тему изнутри. Теперь мы сами применяем свои знания здесь, но еще и учим других людей.

По словам Дмитрия, задача танатопрактика заключается в том, чтобы не просто убрать какие-то изъяны, но и создать образ человека, который запомнится его близким при последнем взгляде. В этом специалистам помогает специальная танатокосметика, которая создана специально для работы с холодной кожей. Занимать процесс подготовки тела к прощанию может от 15 минут до 6 часов — в зависимости от сложности работы.

— Я никогда не испытывал какого-то страха перед мертвым телом. Полагаю, я отношусь к той категории людей, для которых это не является травматичным. Меня часто спрашивают, не снятся ли мне покойники, но у меня такого не было. Хотя в моей практике были случаи, когда хотелось убежать, не заниматься этим телом, ничего не делать, — поясняет Дмитрий. — Но я все равно продолжаю делать то, что делаю. Во многом, держит в профессии благодарность от родных, которые потеряли своих близких, которым ты смог чем-то помочь.

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