«18 дней на шишках»: как 29-летняя жительница Бурятии выживала в лесу

Девушка в одиночку выживала в лесу почти 19 дней. Фото: читатель КП-Новосибирск.

Любительница лесных грибов — 29-летняяя жительница Тункинского района — заблудилась в лесу и провела там почти 19 суток. О том, как женщина одна выживала в дикой природе, пишет «Номер один».

Еще 1 июня любительница тихой охоты отправилась по грибы в компании. Путь держали в деревню Туран. Девушка на время отбилась от знакомых, а потом не смогла отыскать их и заблудилась.

Девушка пыталась объяснить ситуацию диспетчеру 112, но связь прервалась. Девушку искали и поисковые отряды, и сотрудники национального парка, и полиция с местными жителями.Прочес местности и распространение ориентировок не принесли результатов. Спасатели обследовали больше 130 квадратных километров местных лесов, полей и рек.

Утром 20 июня девушку случайно заметили выехавшие на лесной огонь пожарно-спасательные отряды. Чудесное совпадение спасло женщину.

Бывалые спасатели считают, что сейчас из пропитания в местном лесу лишь шишки да черемша.

— Она вышла из леса, как леший, босиком, в тонкой футболке, — вспоминает спасатель Дмитрий. Вся искусанная насекомыми, девушка передвигалась очень медленно. Находилась в шоковом состоянии.

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