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НовостиПроисшествия28 июня 2023 14:22

В Новосибирской области из-за шторма без света остались пять сел и поселков

Специалисты устраняют последствия непогоды
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области в среду из-за сильного ветра без электричества остались пять сел и поселков.

В Новосибирской области в среду из-за сильного ветра без электричества остались пять сел и поселков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области в среду, 28 июня, из-за сильного ветра без электричества остались пять сел и поселков. Сейчас специалисты занимаются восстановлением электроснабжения.

— Аварийные отключения электроэнергии произошли в населенных пунктах: Криводановка, п. Восход, п. Степной, п. Садовый, с. Ленинское. Без электроснабжения остаются около 2 тысяч человек и 4 социально значимых объекта, — сообщили в АО «РЭС». — Вернуть электричество планируется до 22:00.

Сильный ветер, дожди и грозы синоптики обещают сибирякам и на ближайшие дни. Так, непогода продержится еще как минимум до конца июня.

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