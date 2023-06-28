«Дай сотку!»: в Новосибирске дети мигрантов с ножом бегают за подростками

Дети с ножом и подростки с камерой обзывали друг друга на видео. Фото: предоставлено читателем.

В Новосибирске молодые парни сняли на видео детей мигрантов с ножом. На вид малышне лет по 6-7, но ребята уже смело выражаются, как взрослые, и могут невзначай попросить 100 рублей. Ролик с места появился у КП-Новосибирск.

Впрочем, на кадрах видно, что и взрослые парни позволяют себе неоднозначное поведение в адрес детей — ясно, что подростки также развивают эту «игру» с ножом и провоцируют малолетних. Позже холодное оружие у малышни все-таки забрали.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Вполне вероятно, что этими кадрами заинтересуются сотрудники МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber