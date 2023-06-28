Новосибирцы пересылают друг другу видео сильного смерча якобы в Купино: что говорят синоптики

Жители Новосибирской области пересылают друг другу видео, на котором запечатлен огромный смерч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 28 июня, жители Новосибирской области пересылают друг другу видео, на котором запечатлен огромный смерч. Снят ролик, якобы, был в городе Купино. Однако синоптики опровергают этот факт.

— Никаких подобных явлений в Купинском районе сегодня зафиксировано не было. В регионе объявлено метеопредупреждение в связи с сильным ветром, дождями и грозами, но не более, — пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Сам ролик, как позже выяснилось, гуляет по сети уже несколько лет. И сейчас доподлинно неизвестно, где именно и когда он был снят на самом деле.

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