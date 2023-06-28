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НовостиОбщество28 июня 2023 11:49

Новосибирцы пересылают друг другу видео сильного смерча якобы в Купино: что говорят синоптики

Видео с сильным смерчем, который якобы прошел по Купино, оказалось фейком
Галина СИМОНОВА
Жители Новосибирской области пересылают друг другу видео, на котором запечатлен огромный смерч.

Жители Новосибирской области пересылают друг другу видео, на котором запечатлен огромный смерч.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 28 июня, жители Новосибирской области пересылают друг другу видео, на котором запечатлен огромный смерч. Снят ролик, якобы, был в городе Купино. Однако синоптики опровергают этот факт.

— Никаких подобных явлений в Купинском районе сегодня зафиксировано не было. В регионе объявлено метеопредупреждение в связи с сильным ветром, дождями и грозами, но не более, — пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Сам ролик, как позже выяснилось, гуляет по сети уже несколько лет. И сейчас доподлинно неизвестно, где именно и когда он был снят на самом деле.

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