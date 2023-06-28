В Новосибирске мигранта осудили за пропаганду терроризма в соцсетях. Фото: УФСБ по НСО.

В Новосибирске вынесли приговор мигранту, пропагандировавшему терроризм. Преступной деятельностью он занимался в соцсетях. Об этом сообщает УФСБ по Новосибирской области. Мигрант являлся сторонником запрещенной в РФ организации.

– Иностранец 1999 года рождения в период 2020 – 2021 годов регулярно размещал в Интернете видеоролики с пропагандой радикального ислама, терроризма, призывами к ведению вооруженной борьбы «джихад», сценами казни и демонстрацией тел детей, погибших в результате боевых действий, – сообщает УФСБ по НСО.

На мигранта возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму, его оправдание и пропаганду через Интернет.

Злоумышленника суд признал виновным и отправил в колонию общего режима на 3 года. Известно, что мигрант свою вину признал и раскаялся.

Приговор вступил в законную силу.

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