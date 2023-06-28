Склад аптеки загорелся на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 28 июня на улице Бориса Богаткова в Новосибирске загорелось помещение аптеки. Произошло возгорание около 7 утра.

– Сильно пострадало помещение, пострадавших нет, – написали очевидцы в паблике «АСТ-54».

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: "АСТ-54".

На месте ЧП работали сотрудники ГУ МЧС по НСО. В ведомстве уточнили подробности инцидента:

– Горело в складском помещение, стеллажи с медикаментами на площади 6 квадратов, – сообщили в МЧС.

Ликвидировали пожар в 07:18. На месте работали 11 человек и 4 единицы техники.

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