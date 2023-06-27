В Алтайском крае алабай набросился на 14-летнего подростка

Медики оказали подростку первую помощь.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Бийске Алтайского края на 14-летнего подростка накинулся алабай. В этот момент мальчик рыбачил на берегу Бии.
Инцидент произошел 24 июня. Пострадавший смог дойти до дома – его родители вызвали скорую и полицейских.
Медики оказали подростку первую помощь, сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на врача станции скорой медицинской помощи города Ивана Анисимова.
− Медики обработали рану, расположенную в области левого предплечья, и наложили асептическую повязку, − поделился подробностями врач.
Полицейские поймали укусившую подростка собаку. Неизвестно, кто является хозяином алабая. Не исключено, что пес сорвался с цепи и убежал.
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