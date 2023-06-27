Экс-глава СО РАН Асеев обжаловал приговор по делу о мошенничестве с коттеджем

Академик обжаловал приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев обжаловал свой приговор по делу о мошенничестве. Еще в середине июня 2023 года ученому присудили 4 года лишения свободы условно, штраф в полмиллиона и обязательство вернуть приватизированный коттедж в Академгородке.

— Сегодня, 27 июня академик Асеев Алексей подал апелляционную жалобу на приговор Советского районного суда, в котором его признали виновным в мошенничестве при приватизации коттеджа его дочерью, — указано в пресс-релизе, предоставленном КП-Новосибирск адвокатом Геннадием Шишебаровым.

Академик считает, что приговор вынесли без достаточных доказательств, а суд встал на сторону обвинения.

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