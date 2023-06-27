Новосибирцам назвали места для сбора земляники и полевой клубники. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Жителям Новосибирской области назвали места для сбора земляники и полевой клубники. В этом году, говорят сибиряки, урожай не особо радует.

– Мы наконец-то выбрались Черепановский район в сторону Алтая, – написали жители Новосибирской области в группе «Грибы и грибные места НСО».

В направлении в сторону Тогучина в этом году, по словам новосибирцев, ягоды почти нет:

– Ездили в сторону Тогучина -клубника выгорела и зеленая, а земляники вообще не было, – написали жители Новосибирской области.

В черте города ягода есть в Первомайском районе. Также клубнику собирают в Чике, Быково, Пичугах, Бурмистрово, а также в Улыбино и Линёво. А в Сузунском бору, Караканском бору и Кудряшах сибиряки находят землянику.

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