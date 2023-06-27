«Показал, покрутил и спрятал»»: в Новосибирске в салон красоты пришёл мужчина с гранатой

В Новосибирске на Первомайке в салон красоты пришёл мужчина с гранатой. Фото: "Мя Первомайка".

В Первомайском районе Новосибирска в салон красоты на улице Березовой пришел странный посетитель. По словам сотрудниц и посетительниц, он явился туда с гранатой в руках. Об этом девушки рассказали в соцсети.

– В разгар работы в салон вошел мужчина средних лет, опиравшийся на трость, и попросил «навести красоту» его спутнице. При этом он демонстрировал посетителям и сотрудникам...гранату, – написали в паблике «Моя Первомайка».

Посетительницы и сотрудницы салона не растерялись и прогнали мужчину:

– Ему сказали: «И что? Это вы нас напугать вздумали?». Тем самым, видимо, нарушили его планы, – добавили очевидцы.

Мужчина после этого ушел. Сотрудницы салона говорят, что в полицию не обращались:

– Мы испугаться не успели... он показал, покрутил и спрятал. Мысли уже потом были: настоящая или же муляж? Звонить в полицию, писать ли куда-то… - написали в комментариях сотрудницы салона красоты.

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