Вице-мэр Новосибирска Терешкова прокомментировала вандализм на фестивале цветов

Новосибирцы осудили вандалов, что портили красоту. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова присоединилась к возмущенным жителям города и прокомментировала вандализм на фестивале цветов. Политик высказалась на своей личной странице во ВКонтакте.

— Мне очень приятно, что много людей возмущены произошедшим, но мы должны посмотреть сами на себя. Почему мамы не остановили своих детей, почему взрослые люди проходили мимо? Я посоветовалась с флористами, которые создавали несколько дней эти композиции и вложили в них свою душу. Мы решили, что восстановим композиции для того, чтобы все, кто хотел посмотреть фестиваль, смогли это сделать, — отметила Анна Терешкова.

Судя по всему, вечером 25 июня некоторые горожане решили, что Фестиваль цветов завершен, и принялись оголтело портить композиции и воровать цветы.

Местные так же выражают свое недовольство в сети и оставляют комментарии под постом Терешковой:

— Печально, что в современном, родном Новосибирске все ещё не вымерли неандертальцы. Стыдно, что пишут: а где охрана? Вопрос тут главный не про конвой, а в том, где воспитание. В Москве постоянно фестивали, но люди любуются, а не рушат. И никой охраны не надо. Надеюсь и земляки научатся видеть красоту...

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