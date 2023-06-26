В Новосибирске «Тойота» сбила 8-летнего мальчика на велосипеде

В Заельцовском районе Новосибирска «Тойота» сбила 8-летнего мальчика на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Заельцовском районе Новосибирска «Тойота» сбила 8-летнего мальчика на велосипеде. Инцидент произошел вечером 26 июня.

За рулем иномарки сидел 26-летний парень. Он ехал по внутридворовой территории со стороны улицы Переездной в сторону улицы Плановой.

Напротив дома 106/3 по улице Жуковского молодой водитель наехал на ребенка. Мальчик переезжал проезжую часть слева направо.

− В результате ДТП пострадал велосипедист-мальчик 2015 года рождения, который с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение, − рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

На месте работал наряд Госавтоинспекции, сотрудники полиции устанавливали все обстоятельства произошедшего.

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