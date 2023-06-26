Экс-директор библиотечной системы в Новосибирской области предстанет в суде за превышение полномочий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области будут судить экс-директора муниципального учреждения Венгеровского района. Как сообщил КП-Новосибирск источник, речь идет о Венгеровской централизированной библиотечной системе. Бывшего руководителя учреждения обвиняют в превышении должностных полномочий, по части 1 статьи 286 УК РФ.

– Следствие установило, что 57-летняя обвиняемая работала директором муниципального учреждения Венгеровского района. 22 сентября 2020 года она заключила договор с директором фирмы на выполнение работ по ремонту крыльца и отмостки здания учреждения. В этот же день, несмотря на то, что подрядчик не приступил к работам, обвиняемая подписала акт о их приемке, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Из-за того, что экс-руководитель подписала акт, невыполненные работы были оплачены на сумму свыше 350 тысяч рублей.

Известно, что за содеянное экс-руководитель ответит в Венгеровском районном суде. Именно там по существу рассмотрят дело в отношении нее.

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