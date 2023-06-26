Новосибирский суд признал сеть уличной еды «Дядя Денер» банкротом

«Дядя Денер» — банкрот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбитражный суд Новосибирской области объявил банкротом ООО «Дядя Денер» — компания уйдет «с молотка». Об этом сообщает «Новая Сибирь» со ссылкой на конкурсного управляющего Аркадия Зырянова.

Компания уличной еды попала под наблюдение, когда задолжала налоговой около двух миллионов рублей. Суд решил вводить процедуру банкротства 27 января 2023 года.

Сеть «Дядя Денер» с 2009 года развивала свои киоски в Новосибирске, Барнауле, Бердске, Бийске, Искитиме, Новокузнецке, Томске, в поселках Линево и Шерегеш. Ее руководитель и владелец 33,3% доли — Антон Лыков.

Фирма известна и тем, что привлекала деньги для развития через выпуск ценных бумаг. В мае 2021 года «Дядя Денер» допустил техдефолт — облигации компании включили в список дефолтов на сайте «Московской биржи».

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