В России нет вируса Оз, но продолжает свирепствовать клещевой энцефалит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирские ученые рассказали об опасности нового вируса Оз, передающегося через укус клеща. По данным Роспотребнадзора, впервые вирус был выявлен в 2018 году в Японии, сейчас СМИ сообщили о первой подтвержденной смерти 70-летней японки после заражения.

- Вирус Оз – весьма экзотичная инфекция. Это пока что единичный случай смерти от вызванного им заболевания, но японские ученые смогли расшифровать его. Этого вируса в России нет, нет его и на севере Японии, – сообщил КП-Новосибирск вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетесов. – Пожилой возраст – это, несомненно, весьма существенный фактор риска тяжелого течения любой инфекции. Возможно, молодые японцы не болеют вирусом Оз вовсе или переносят эту инфекцию бессимптомно.

В Роспотребнадзоре также отметили, что вирус Оз до сих пор выявляли только в Японии, в клещах,которые только там и встречаются. А за пределами этого островного государства он не встречался.

- Данный вирус в сибирских клещах не выявлялся, и пока непонятно, насколько напрямую он связан со смертью пациентки в Японии. Возможно, основная причина была в другом – не забывайте про ее почтенный возраст, - рассказал КП-Новосибирск ученый-вирусолог из ИХБФМ СО РАН Сергей Ткачев.

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