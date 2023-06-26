«Из-за патологии ее суставы как у ребенка»: новосибирские врачи прооперировали пациентку очень маленького роста

Рост Светланы всего 136 сантиметров. Фото: Новосибирский НИИТО имени Цивьяна

Новосибирские хирурги провели сложную операцию взрослой пациентке с ростом 136 сантиметров. Из-за патологии у женщины была деформация суставов нижних конечностей, каждый шаг приносил ей нестерпимую боль.

Много лет назад у Светланы диагностировали редкое генетическое заболевание – псевдоахондроплазию. При этой патологии наблюдаются различные пороки развития скелета, среди которых − непропорциональная карликовость, искривления нижних конечностей и так далее.

Когда Светлане было 12 лет, травматологи-ортопеды из города Кургана исправили ей деформации хирургическим путем. На какое-то время она смогла забыть про операции, рассказали в Новосибирском НИИТО имени Цивьяна.

− После операций в детстве суставы меня долго не беспокоили, но уже во взрослом возрасте из-за дисплазии тазобедренных суставов ходить стало все больнее и больнее, появились проблемы в ограничении движения. Полноценно жить я уже не могла и начала постоянно пить нестероидные препараты, − поделилась своей историей женщина.

Сама Светлана живет в Москве. Сначала она попыталась найти ортопедов в столице, потом − по всей стране, но ей отказывали из-за слишком маленьких суставов. Тогда знакомая посоветовала обратиться к новосибирским специалистам. В итоге Светлану пригласили на операцию.

Хирургическое вмешательство проводил травматолог-ортопед Олег Голенков.

− Это взрослая пациентка, однако из-за патологии ее суставы фактически как у ребенка. Мы имплантировали стандартную конструкцию с правой стороны, но самых крошечных размеров, которые сегодня доступны на территории РФ, − рассказал врач об особенностях операции.

Все прошло успешно. Спустя неделю Светлану выписали, через пару месяцев ее ждет еще одна операция.

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