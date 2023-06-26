Режим ЧС ввели в 9-ти районах Новосибирской области из-за засухи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В девяти районах Новосибирской области введен режим ЧС. Произошло это из-за засухи, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

По словам министра, в 9 районах введен режим ЧС, а в шести – режим повышенной готовности. В Барабинском, Здвинском, Каргатском, Убинском районах тоже планируют ввести режим ЧС.

Из-за засухи, сообщил Лещенко, пострадали зерновые и зернобобовые культуры на площади 234 гектаров. Пересеяли 11 тысяч, но пока результаты не радуют. Семена либо не взошли, либо ростки, те, что все же взошли, сгорели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber