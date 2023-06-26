Подвал в здании Инженерной геодезии загорелся в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.

В понедельник, 26 июня, в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. Там загорелось здание на улице Челюскинцев, 50.

– Возгорание произошло в подвальном помещении в здании Инженерной геодезии, – уточнили в группе «АСТ-54».

Инцидент прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Все находившиеся в здании люди эвакуировались, пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано, – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что открытое горение на площади 50 квадратов ликвидировали в 11:18. Вего из здания эвакуировались 275 человек. Никто не пострадал.

– Горело бумаги, хозяйственные материалы, – добавили в ГУ МЧС по НСО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber