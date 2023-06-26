Подвал в здании Инженерной геодезии загорелся в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.
В понедельник, 26 июня, в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. Там загорелось здание на улице Челюскинцев, 50.
– Возгорание произошло в подвальном помещении в здании Инженерной геодезии, – уточнили в группе «АСТ-54».
Инцидент прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
– Все находившиеся в здании люди эвакуировались, пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано, – говорится в сообщении ведомства.
В МЧС уточнили, что открытое горение на площади 50 квадратов ликвидировали в 11:18. Вего из здания эвакуировались 275 человек. Никто не пострадал.
– Горело бумаги, хозяйственные материалы, – добавили в ГУ МЧС по НСО.
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