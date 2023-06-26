В селе под Новосибирском пропала 83-летняя пенсионерка в клетчатом халате и бордовых штанах. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В селе Целинное Новосибирской области пропала Маликова Валентина Федоровна. О местонахождении 83-летней пенсионерки неизвестно с 25 июня. Она ушла в неизвестном направлении и исчезла. Ориентировку на нее опубликовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области».

– Рост женщины 164 см, худощавое телосложение, волосы седые, концы крашенные светло-русые, серые глаза, – перечислили приметы пенсионерки в отряде.

Валентина Федоровна была одета в красно-серый клетчатый халат, бордовые штаны и черные тапки.

Женщина не ориентируется в пространстве, у нее возможна потеря памяти.

Если вы знаете, где находится пенсионерка, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber