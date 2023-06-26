«Заливали перцем, стреляли из пистолета с фейерверком»: массовая драка случилась ночью у бара в Новосибирске

В Новосибирске у круглосуточного бара произошла массовая драка с применением фейерверка. Фото: стоп-кадр.

В ночь на понедельник, 26 июня, на проспекте Димитрова в Новосибирске случилась массовая потасовка. Драку на видео сняли очевидцы.

– Произошел инцидент возле круглосуточного бара. Участники конфликта заливали друг друга перцем и стреляли из пистолета с фейерверком, – написали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На кадрах видно, что участниками драки стали минимум 8 человек. На видео видно, что мужчина стрелял фейерверком в толпу. Люди разбегались. Что стало причиной случившегося, пока неясно. В ГУ МВД по Новосибирской области случившееся еще не прокомментировали.

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