В Новосибирске «Лада Веста» загорелась после жёсткого столкновения с грузовиком. Фото: стоп-кадр "АСТ-54".
Страшное ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на Бердском шоссе в Новосибирске. После столкновения с большегрузом с прицепом «Лада Веста» загорелась.
– Произошла авария поздно вечером 25 июня, между Ельцовской и Академгородком, – уточнили в группе «АСТ-54».
На кадрах видно, что легковушку полностью охватило мощное пламя. На месте работали сотрудники МЧС.
По предварительным данным, водитель и пассажиры легковушки успели выбраться из горящего авто.
- В скорые загрузили четверых человек, – написали очевидцы.
Информация о ДТП уточняется.
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