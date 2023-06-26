В Новосибирске «Лада Веста» загорелась после жёсткого столкновения с грузовиком. Фото: стоп-кадр "АСТ-54".

Страшное ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на Бердском шоссе в Новосибирске. После столкновения с большегрузом с прицепом «Лада Веста» загорелась.

– Произошла авария поздно вечером 25 июня, между Ельцовской и Академгородком, – уточнили в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что легковушку полностью охватило мощное пламя. На месте работали сотрудники МЧС.

По предварительным данным, водитель и пассажиры легковушки успели выбраться из горящего авто.

- В скорые загрузили четверых человек, – написали очевидцы.

Информация о ДТП уточняется.

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