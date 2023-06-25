Коста Лакоста выступил в Новосибирске на День города

Коста Лакоста выступил в Новосибирске. Фото: https://vk.com/costalacoste

Вечером 25 июня в парке «Арена» выступил Коста Лакоста. Под конец дня 130-летия Новосибирска погода выдалась пасмурной, но фанаты терпеливо дождались кумира.

Лакоста появился на сцене в темных очках и одежде и пошутил, что должен был принести в город солнце, а принес тучи.

Со сцены он спел хит «Весна», который очень просили поклонники, и совместный с Лолитой трек «По-другому».

Напомним, сегодня в Новосибирск приезжали много известных гостей: среди них танцор и хореограф Егор Дружинин и космонавт Анна Кикина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер