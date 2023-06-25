Коста Лакоста выступил в Новосибирске на День города

Коста Лакоста выступил в Новосибирске. Фото: https://vk.com/costalacoste
Вечером 25 июня в парке «Арена» выступил Коста Лакоста. Под конец дня 130-летия Новосибирска погода выдалась пасмурной, но фанаты терпеливо дождались кумира.
Лакоста появился на сцене в темных очках и одежде и пошутил, что должен был принести в город солнце, а принес тучи.
Со сцены он спел хит «Весна», который очень просили поклонники, и совместный с Лолитой трек «По-другому».
Напомним, сегодня в Новосибирск приезжали много известных гостей: среди них танцор и хореограф Егор Дружинин и космонавт Анна Кикина.
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