+23 градуса и без осадков: в Новосибирск возвращается тепло

В Новосибирске сегодня хорошая погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске прохлада, которая пришла на прошлой неделе, ненадолго отступит. В понедельник, 26 июня, синоптики обещают потепление. Еще ночью будет довольно холодно, всего +5…+7 градусов в пригороде и +9…+11 в городе, зато днем температура повысится до +21…+23 градусов.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +4…+9 градусов, местами до +14, днем +19…+24. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.

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