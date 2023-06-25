В Новосибирске водитель сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе

Ребенок попал в больницу. Фото: Пресс-служба ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске 21-летний водитель на Volkswagen Jetta сбил 16-летнего подростка. ДТП случилось у дома по улице Титова,141 в 14:50.

- Водитель двигался со стороны улицы Связистов в сторону улицы Троллейная, в пути следования сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

«Скорая» доставила подростка в больницу, в полиции уточняют характер травм. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер