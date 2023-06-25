В Новосибирске спасатели сняли тело мужчины с козырька 12-этажного дома

Тело мужчины передали полиции.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирские спасатели МАСС сняли тело мужчины с козырька 12-этажного дома. Трагедия произошла около 21:50 на улице Ипподромская.
- Тело 36-летнего мужчины с помощью носилок, лестницы и альпснаряжения, снято с крыши пристройки и передано сотрудникам отдела полиции, - сообщили в группе спасатели МАСС «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МВД пообещали предоставить комментарий.
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