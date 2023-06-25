Была без прав: в Новосибирске женщина на «Тойоте» врезалась в автомобиль ДПС

Женщине выписали штраф в 30 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске гонщица без прав врезалась в автомобиль ДПС. Сотрудники ГИБДД заметили иномарку, которая неслась по Красному проспекту с превышением скорости, и потребовали остановиться. Но водитель проигнорировал. Началась погоня.

— ДТП случилось утром 24 июня. В пути следования у дома по улице Нарымской водитель не справился с управлением и после наезда на препятствие, совершив опрокидывание, столкнулся с двумя автомобилями: «Тойота Краун» и патрульным автомобилем ДПС «Хендай Солярис». В результате ДТП никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

За рулем «Тойоты» 38-летняя женщина без прав и страховки на машину. Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения она отказалась. В отношении нее составили административные материалы, а мировой суд Железнодорожного района назначил нарушительнице штраф в 30 тысяч рублей.

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