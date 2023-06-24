Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал выступление Владимира Путина

Глава региона поддержал президента РФ Владимира Путина. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с заявлением на фоне последних событий. Глава региона поддержал выступление президента РФ Владимира Путина. Текст он опубликовал в личном телеграм-канале.

− Сегодня мы вместе со всей страной, со всеми здоровыми патриотическими и политическими силами должны сплотиться вокруг нашего Президента. Владимир Владимирович Путин уже дал свою оценку попытке вооруженного мятежа. Силовые структуры нашей страны проводят всю необходимую работу, − написал Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что важно сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Ситуация находится под контролем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин призвал прекратить участие в мятеже тех, кто пытаются втянуть в него

Президент отметил, что подобные действия являются ударом в спину нашему народу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber