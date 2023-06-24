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НовостиОбщество24 июня 2023 9:06

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал выступление Владимира Путина

Глава региона призвал сплотиться вокруг президента
Анастасия ХРОМЫХ
Глава региона поддержал президента РФ Владимира Путина.

Глава региона поддержал президента РФ Владимира Путина.

Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с заявлением на фоне последних событий. Глава региона поддержал выступление президента РФ Владимира Путина. Текст он опубликовал в личном телеграм-канале.

− Сегодня мы вместе со всей страной, со всеми здоровыми патриотическими и политическими силами должны сплотиться вокруг нашего Президента. Владимир Владимирович Путин уже дал свою оценку попытке вооруженного мятежа. Силовые структуры нашей страны проводят всю необходимую работу, − написал Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что важно сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Ситуация находится под контролем.

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