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НовостиОбщество23 июня 2023 14:47

Новосибирские хирурги клиники Мешалкина спасли ногу жительнице Мариуполя

Пострадавшей грозила ампутация конечности
Данила ШУЛЯК
Новосибирские врачи помогли женщине из ДНР. Фото: https://vk.com/meshalkinclinic.

Новосибирские врачи помогли женщине из ДНР. Фото: https://vk.com/meshalkinclinic.

Врачи НМИЦ имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске спасли ногу 46-летней жительнице Мариуполя, которую ранило осколком. Пострадавшая прилетела в Сибирь не зря — хирурги успешно провели сложную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

— Рассечение одной артерии привело к образованию большой пульсирующей гематомы под коленом. Пациентке выполнили бедренно-подколенное протезирование поврежденной артерии с помощью шунта из соседней вены. Наш опыт позволял выполнить такое вмешательство — кровообращение в мягких тканях голени и стопы восстановили полностью, — объяснили специалисты.

На момент обращения в новосибирскую клинику пациентка еще не имела гражданства России, но, тем не менее, операцию ей провели бесплатно. Уже на третьи сутки после работы хирургов жительницу ДНР выписали из стационара с хорошим прогнозом.

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