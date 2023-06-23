Уголовное дело возбудили из-за загрязнения атмосферы в Новосибирской области.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за экологического преступления. Речь идет о загрязнении атмосферы на территории предприятия в Искитимском районе.
– Следствие установило, что в одном из цехов на территории электродного завода в Искитимском районе из-за ненадлежащей эксплуатации оборудования произошло загрязнение воздуха по нескольким показателям, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.
Известно, что уголовное дело возбудили по части 1 статьи 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». Следователи проводят комплекс мер, направленный на сбор доказательств по делу. Ведется расследование.
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