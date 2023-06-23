Вместо платьев — ветровки: на выпускной вечер 23 июня в Новосибирске обещают дожди

Погода сегодня будет прямо-таки не праздничная. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером 23 июня у школьников пройдет единый городской выпускной. Ребята соберутся на набережной в 18.00, но погода сегодня не на стороне будущих студентов. Синоптики обещают, что к вечеру тучи не развеются, на праздник придется прихватить зонты.

— Сегодня вечером вероятны дожди, в том числе и по городу, но они будут кратковременные. Над городом по-прежнему господствуют холодные воздушные массы и область пониженного давления, поэтому осадки периодически появляются в разных районах области: то на юге, то на западе. Сейчас они переместились на восток региона, — сообщила КП-Новосибирск начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Синоптики отметили, что погода может меняться на глазах, поэтому придется одеться теплее. После 18.00 будет довольно прохладно, +15…+16 градусов, а к позднему вечеру температура опустится до +13…+14.

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