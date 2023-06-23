В Ленинском районе Новосибирска загорелись частный дом и надворные постройки

В частном секторе Ленинского района произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по НСО
В пятницу, 23 июня, в частном секторе Ленинского района произошел пожар. Огонь объял дом и надворные постройки, рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Возгорание случилось на улице Таежной. Сообщение о пожаре поступило в 05:01 утра.
Спустя 10 минут на место прибыл первый пожарно-спасательный расчет. Ситуацию осложняли порывы ветра и плотная застройка – была угроза распространения огня на соседние жилые дома.
Пожар тушили 29 человек личного состава и восемь единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Хозяева находились на месте ЧП, никто не пострадал.
− Огнеборцы подали на тушение пять стволов и проложили магистральную линию от ближайшего пожарного гидранта. В резерве для усиления реагирующих сил и средств стоял пожарный катер, который в случае необходимости может осуществлять тушение с реки Обь, забирая оттуда воду, − сообщили в МЧС.
Пожар тушили 29 человек личного состава и восемь единиц техники. Огонь повредил кровлю частного дома и уничтожил соседнее нежилое строение на общей площади 240 метров квадратных.
Причину ЧП установят дознаватели МЧС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер