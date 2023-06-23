Без света остались 12 тысяч человек: под Новосибирском прошел мощный ураган

Из-за сильного ветра на высоковольтную линию электропередачи упало дерево. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тогучинском районе Новосибирской области прошел мощный ураган. В результате без света остались более 12 тысяч местных жителей.

ЧП произошло в четверг, 22 июня. Как сообщили в телеграм-канале АО «Региональные электрические сети», из-за сильного ветра на высоковольтную линию электропередачи упало дерево.

− В результате произошло аварийное отключение 266 трансформаторных подстанций в 51 населенном пункте района. Без электричества остались более 12 тысяч человек, − уточнили в АО «РЭС».

Энергетики оперативно выдвинулись на место и начали искать поврежденный участок. Специалисты обошли десятки километров ЛЭП в лесах и болотах. В итоге они обнаружили упавшее дерево на одном из труднодоступных участков.

Через два часа после массового отключения света большинство потребителей подключили по резервной схеме. Однако у оставшихся 2,3 тысячи человек проблема не решилась.

Бригады начали аварийно-восстановительные работы. В 22:57 электроснабжение восстановили во всех домах.

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