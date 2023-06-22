В Новосибирске платной сделали парковку у Центрального рынка

Теперь парковка на Гоголя, 18 — платная. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске изменили режим работы муниципальных платных парковок. Об этом сообщили в муниципалитете города.

Раньше автолюбители могли припарковать машину бесплатно на 15 минут у Центрального рынка — по улице Гоголя, 18. Теперь лимит бесплатного пребывания убрали.

— По информации городского центра организации дорожного движения, с 20 июня 2023 года действуют изменения в режиме работы муниципального платного парковочного пространства города. Теперь время нахождения на плоскостных парковках — платное с момента въезда на их территорию. Это касается мест по улицам: Красный проспект, 165; Гоголя, 18; Орджоникидзе, 18б, — отметили в мэрии.

Другие парковки на Красном Проспекте по-прежнему позволяют останавливаться на 15 минут без платы. Они работают с 7 утра до 22 часов вечера. Однако в воскресенье и по праздникам за них придется платить.

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