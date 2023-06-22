В Новосибирске платной сделали парковку у Центрального рынка

Теперь парковка на Гоголя, 18 — платная.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске изменили режим работы муниципальных платных парковок. Об этом сообщили в муниципалитете города.
Раньше автолюбители могли припарковать машину бесплатно на 15 минут у Центрального рынка — по улице Гоголя, 18. Теперь лимит бесплатного пребывания убрали.
— По информации городского центра организации дорожного движения, с 20 июня 2023 года действуют изменения в режиме работы муниципального платного парковочного пространства города. Теперь время нахождения на плоскостных парковках — платное с момента въезда на их территорию. Это касается мест по улицам: Красный проспект, 165; Гоголя, 18; Орджоникидзе, 18б, — отметили в мэрии.
Другие парковки на Красном Проспекте по-прежнему позволяют останавливаться на 15 минут без платы. Они работают с 7 утра до 22 часов вечера. Однако в воскресенье и по праздникам за них придется платить.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер