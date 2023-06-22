В Алтайском крае дотла сгорела машина туристов из Новосибирска

Около 10 минут пожарные боролись с огнем в машине. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.
Недалеко от озера Ая в Алтайском крае у семьи из Новосибирска случился неприятный инцидент — полностью сгорела машина. О происшествии сообщает группа «Инцидент Новосибирск» во ВКонтакте.
— Утром поехали в магазин и не доехали. Из-за короткого замыкания BMW X5 выгорела дотла. Никто не пострадал, — указано в публикации.
На ролике видно, что от машины остались только колеса и обугленный металлический каркас.
От машины остался только металлический каркас и колеса. Фото: скрин из паблика.
Судя по диалогу из видео, пожарным потребовалось время, чтобы потушить пылающий внедорожник:
— Почему загорелась машина?
— Не знаю, проводка, наверное.
— Тушат уже минут 10, под баком не могут справиться ни в какую.
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