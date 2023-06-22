Мэрия Новосибирска разорвала контракт с фирмой-строителем бассейнов в Бугринской роще

Пока в парке «Бугринская роща» не будет бассейнов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Новосибирска завершила сотрудничество с застройщиком Soho pool club — компания хотела построить бассейны в парке «Бугринская роща». Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе муниципалитета.

— Решение об одностороннем отказе от исполнения договора приняли из-за сильного затягивания сроков строительства проекта. Застройщику направили требование: снести все оборудование, размещенное на территории парка, — отметили в мэрии.

Пока судебные тяжбы еще не закончились — МАУ «Дирекция городских парков» готовит иск в Арбитражный суд региона, чтобы тот постановил очистить территорию парка.

Пока неясно, будут ли заключать договоры с другими фирмами, которые все-таки разместят в парке у Оби бассейны.

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