Смыло всю пыль: в Новосибирске 22 июня прошел сильный ливень

Ливень смыл пыль и подарил свежесть местным жителям. Фото: Никита МАНЬКО

В четверг, 22 июня, в Новосибирске прошел сильный ливень. Он смыл пыль и подарил свежесть местным жителям, которые еще недавно изнывали от аномальной жары. В распоряжении КП-Новосибирск оказались фото и видео обрушившегося на город ливня.

Стоит отметить, что ливень не стал неожиданностью для горожан. Синоптики Западно-Сибирского УГМС прогнозировали дождь в течение дня.

− 22 июня во второй половине дня местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха +18…+20 градусов, − говорится на сайте Гидрометцентра.

Кстати, завтра тоже обещают небольшой дождь. Воздух прогреется до +17 градусов.

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