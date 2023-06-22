Смыло всю пыль: в Новосибирске 22 июня прошел сильный ливень

Ливень смыл пыль и подарил свежесть местным жителям.
Фото: Никита МАНЬКО
В четверг, 22 июня, в Новосибирске прошел сильный ливень. Он смыл пыль и подарил свежесть местным жителям, которые еще недавно изнывали от аномальной жары. В распоряжении КП-Новосибирск оказались фото и видео обрушившегося на город ливня.
Стоит отметить, что ливень не стал неожиданностью для горожан. Синоптики Западно-Сибирского УГМС прогнозировали дождь в течение дня.
− 22 июня во второй половине дня местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха +18…+20 градусов, − говорится на сайте Гидрометцентра.
Кстати, завтра тоже обещают небольшой дождь. Воздух прогреется до +17 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер