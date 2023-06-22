В Новосибирской области пропал 46-летний мужчина с черной барсеткой через плечо. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В городе Черепаново Новосибирской области пропал Блинков Алексей Александрович. О местонахождении сибиряка неизвестно с 18 июня. Ориентировку на мужчину опубликовали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– В отряд поступила заявка на горячую линию о пропаже мужчины. Ушел из дома 18 июня и не вернулся, до настоящего времени место положения неизвестно. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети. Группа прозвона осуществляет обзвон медицинских учреждений, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ПСО.

Приметы пропавшего: рост 170 см, плотное телосложение, черные волосы с сединой и серые глаза.

В день исчезновения был одет в темно-синюю олимпийку с белой полосой, темно-зеленую жилетку, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

С собой у него была черная дорожная сумка и черная барсетка через плечо.

В ориентировке говорится, что у мужчины есть отставание в развитии.

Если вам известно, где сейчас Алексей Александрович, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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