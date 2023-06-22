В Новосибирске выявили 240 нарушений со стороны управляющих компаний в 2023 году

В 2023 году прокуроры выявили 240 нарушений со стороны управляющих компаний Новосибирска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году прокуроры выявили 240 нарушений со стороны управляющих компаний Новосибирска. Об этом КП-Новосибирск рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры НСО Динар Фатхутдинов.

− Значительная часть обращений касается деятельности управляющих компаний. В основном люди жалуются на то, что УК не обеспечивает своевременную уборку придомовой территории. Также мы проводили проверки по выполнению обязанностей по очистке крыш от снега и наледи, − отметил Динар Фатхутдинов в беседе с КП-Новосибирск.

По его словам, за пять месяцев текущего года было внесено 128 представлений, возбуждено 51 дело об административных правонарушениях. Также объявлено 46 предостережений.

− В результате прокурорского вмешательства обеспечено надлежащее содержание 138 многоквартирных домов. Если говорить о нарушениях в зимний период, то противогололедные мероприятия были выполнены на 41 улице и придомовой территории, − добавил наш собеседник.

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