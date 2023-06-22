В Новосибирске родители выпускников сами хотят купить детям шампанское после истории с «Мистером Сидром»

В Новосибирске родители выпускников 9 класса сами хотят купить своим детям шампанское на праздник.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске родители выпускников 9 класса сами хотят купить своим детям шампанское на праздник. Руководствуются такой логикой − пусть лучше они пьют проверенный алкоголь, чем что попало.
Тему подняли на фоне жуткой истории с массовыми отравлениями «Мистером Сидром». От некачественного пойла погибли уже 36 человек.
Инициатором выступила одна из родительниц, сообщает паблик «Подслушано Новосибирск».
− Все прекрасно понимают, что дети будут искать возможность во время выпускного выпить алкоголь. Но в свете последних событий с отравлением сидром считаю, что лучше самим организовать эту затею. Предлагаю купить бутилированное шампанское и самим налить детям по чуть-чуть, − написала женщина в родительском чате.
Как видно на скриншоте, ее поддержали несколько родителей. В комментариях интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни были категорически против поощрения вредных привычек у детей, другие же согласились, что так будет гораздо безопаснее.
Однако с этим можно поспорить. Дело в том, что алкоголь особенно опасен для несовершеннолетних. Эксперты выяснили, что употребление алкоголя приводит к плохой восприимчивости информации. А еще спиртное сильно бьет по печени и сердечно-сосудистой системе подростков.
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