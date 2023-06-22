В Новосибирске родители выпускников сами хотят купить детям шампанское после истории с «Мистером Сидром»

В Новосибирске родители выпускников 9 класса сами хотят купить своим детям шампанское на праздник. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске родители выпускников 9 класса сами хотят купить своим детям шампанское на праздник. Руководствуются такой логикой − пусть лучше они пьют проверенный алкоголь, чем что попало.

Тему подняли на фоне жуткой истории с массовыми отравлениями «Мистером Сидром». От некачественного пойла погибли уже 36 человек.

Инициатором выступила одна из родительниц, сообщает паблик «Подслушано Новосибирск».

− Все прекрасно понимают, что дети будут искать возможность во время выпускного выпить алкоголь. Но в свете последних событий с отравлением сидром считаю, что лучше самим организовать эту затею. Предлагаю купить бутилированное шампанское и самим налить детям по чуть-чуть, − написала женщина в родительском чате.

Как видно на скриншоте, ее поддержали несколько родителей. В комментариях интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни были категорически против поощрения вредных привычек у детей, другие же согласились, что так будет гораздо безопаснее.

Однако с этим можно поспорить. Дело в том, что алкоголь особенно опасен для несовершеннолетних. Эксперты выяснили, что употребление алкоголя приводит к плохой восприимчивости информации. А еще спиртное сильно бьет по печени и сердечно-сосудистой системе подростков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber