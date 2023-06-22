Боеприпас времен ВОВ нашли и обезвредили под Новосибирском

В Здвинском районе Новосибирской области обнаружили боеприпас времен ВОВ. Фото: Росгвардия по НСО

В Здвинском районе Новосибирской области обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. На снаряд наткнулись местные жители.

Сибиряки работали в поле вблизи села Алексеевка. Копая землю, нашли подозрительный предмет. На место вызвали взрывотехников ОМОН.

− Прибывшие на место взрывотехники ОМОН обследовали находку и идентифицировали ее как шрапнельный снаряд времен Великой Отечественной войны, который долгое время пролежал в земле, имел следы ржавчины и коррозии, − рассказали в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» уничтожили боеприпас при соблюдении всех мер предосторожности.

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