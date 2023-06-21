На новосибирской телебашне на Римского-Корсакова сделают художественную подсветку

Подсветка на телебашне будет работать в 4 режимах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске ищут подрядчика, который установит архитектурно-художественную подсветку на телебашню по улице Римского-Корсакова. На сайте госзакупок уже появился лот, начальная цена — 22,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «Новая Сибирь».

Освещение будет работать в вечернем, ночном, праздничном и свободном режимах. Светодиодные гирлянды будут освещать даже прилегающие территории — здания, тротуары и проезжую часть. Это кажется внушительным, ведь высота башни на Римского Корсакова — 180 метров.

Мощность всего комплекса подсветки по проекту — 23800 кВт. Подрядчика выберут уже 3 июля 2023 года.

Новосибирскую телебашню возвели еще в середине прошлого века, но сооружение по-прежнему считают основным источником сигнала для большинства теле- и радиоканалов города.

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