На новосибирской телебашне на Римского-Корсакова сделают художественную подсветку

Подсветка на телебашне будет работать в 4 режимах.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске ищут подрядчика, который установит архитектурно-художественную подсветку на телебашню по улице Римского-Корсакова. На сайте госзакупок уже появился лот, начальная цена — 22,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «Новая Сибирь».
Освещение будет работать в вечернем, ночном, праздничном и свободном режимах. Светодиодные гирлянды будут освещать даже прилегающие территории — здания, тротуары и проезжую часть. Это кажется внушительным, ведь высота башни на Римского Корсакова — 180 метров.
Мощность всего комплекса подсветки по проекту — 23800 кВт. Подрядчика выберут уже 3 июля 2023 года.
Новосибирскую телебашню возвели еще в середине прошлого века, но сооружение по-прежнему считают основным источником сигнала для большинства теле- и радиоканалов города.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер