«Сенсорный чулок и пузырьковая колонна»: как в Новосибирске помогают детям с помощью современных гаджетов

В новосибирском РЦ детей развивают с помощью необычных гаджетов. Фото: Евгений Аникеев / «ЧС».

В новосибирском РЦ «Шагаем вместе» дети проходят реабилитацию с помощью необычных гаджетов. В их числе интерактивный пол, сенсорный чулок, лестница света и даже пузырьковая колонна. О том, как неравнодушные превращают детский мир в сказку, узнал корреспондент «ЧС».

В сенсорной комнате занимаются с ребятишками, в медицинских картах у которых непростые диагнозы. Похожие на игрушки предметы там — самые настоящие тренажеры, которые развивают у детей органы чувств.

Чаще всего внимание малышей привлекает флуоресцентная панель для рисования. Этот гаджет помогает им изучать цвета и развивать моторику рук.

— Для того, чтобы изобразить что-то на панели, ребенку требуются большие усилия над собой: взять карандаш и дотянуться до доски. Одновременно необходимо скоординировать все эти движения, чтобы попасть им в нужное место на бумаге или на флуоресцентной панели, — говорит руководитель комплексной реабилитации центра «Шагаем вместе» Анастасия Шадрина.

Сегодня в РЦ работают 40 сотрудников, а его услугами уже воспользовались больше тысячи деток из разных регионов и зарубежья.

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