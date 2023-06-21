В Новосибирске ожидается похолодание до +8 градусов

До следующей недели в Новосибирске будет прохладно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская область попала в холодный фронт. Циклон, по словам синоптиков Западно-Сибирского метеоцентра, из Омской области движется в Ханты-Мансийск.

– На территории нашего региона будет прохладно: днем около +20 градусов, ночью – до +8. Такая погода будет стоять до конца недели, - рассказали метеорологи.

В четверг, 22 июня, в Новосибирской области ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западного направления ночью будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днем – 7–12 м/с. Температура ночью составит +10... +12 градусов, днем – +18... +20 градусов.

В пятницу, 23 июня, днем пройдет небольшой дождь. Ветер также будет дуть с юго-запада со скоростью 6–12 м/с. Ночью будет холодно: +8... +10 градусов, днем немного теплее – 15-17 градусов со знаком плюс.

В первый день празднования 130-летия Новосибирска, будет без осадков. Ветер сменит направление на северо-восточное, порывы будут достигать 9 м/с. Ночью ожидается от +7 до +9 градусов, днем столбик термометра поднимется до +17... +19 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber