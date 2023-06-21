Новосибирские модели в шикарных вечерних платьях нырнули в бассейн в санатории Борового

Фотосессия у красавиц прошла отлично.

В жаркий июньский день модели из Новосибирска решили порадовать постояльцев санатория в поселке Боровом яркой фотосессией. О съемках КП-Новосибирск рассказала организатор действа Ирина Волчкова.

— У нас в модельном агентстве был корпоратив — решили снять красивые ролики и провести фотосессию. Платья предоставила дизайнер Марина Рубин, — объяснила девушка.

Под энергичную музыку красавицы прогулялись по пирсу, сделали несколько кадров на деревянном мостике, а после перешли позировать на пляж.

Самым ярким моментом съемок стал синхронный прыжок в бассейн: слегка приподняв подолы платьев, дамы сиганули вниз с авантюрными улыбками.

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