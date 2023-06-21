Глава Минобрнауки Фальков побывал на стройке нового кампуса НГУ в Новосибирске

Первый этап строительства кампуса завершат в январе 2024 года. Фото: пресс-служба НГУ.

Ход строительства будущего студенческого городка в Новосибирске проверил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. О сроках строительства кампуса НГУ мирового уровня сообщает пресс-служба министерства.

— Первый этап строительства кампуса закончат в январе 2024 года. В первом полугодии откроют новый корпус учебно-научного центра, а также досуговый центр и комплекс общежитий на 690 мест. Общая площадь застройки больше 79 тысяч квадратов, — пояснили в министерстве.

Указанные выше объекты НГУ соединит переход — здания образуют единый технологический и образовательный комплекс. Там будут лектории нескольких типов, а также различные мастерские, зоны отдыха и лаборатории технических и естественных наук.

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