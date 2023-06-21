Мечта детства: в Новосибирске дети спрятались в ТЦ и ездили по магазину на самокатах после его закрытия

Ребята решили прокатиться на самокатах из магазина.. по магазину! Фото: АБ ГВАРДИЯ.

В Новосибирске школьники пришли в ТЦ перед его закрытием, спрятались, и, выждав время, нашли самокаты, на которых разъезжали по магазину. О происшествии сообщает пресс-служба Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

— В дежурную часть поступила тревога из магазина электроники на ул. Ипподромской. Прибывшие на вызов бойцы ГВАРДИИ осмотрели периметр ТЦ и установили, что никаких следов взлома и проникновения в здание нет. А между тем, на пульт централизованного наблюдения продолжали поступать многочисленные сигналы тревоги от датчиков движения! Внутри явно кто-то перемещался и — очень быстро! — сообщает пресс-служба агентства.

Мальчики спрятались за прилавком и оставили самокаты посреди зала — найти их гвардейцам не составило труда. Ребятам по 9 и 11 лет. Парни решили покататься на самокатах, продающихся в магазине.

Ущерба магазину школьники не нанесли.

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