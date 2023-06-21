В Новосибирске подвели итоги конкурса «Сила единства»

Итоги конкурса журналистов огласили 20 июня 2023 года. Фото: Галина Пономарёва

Конкурс «Сила единства» проводился для журналистов по инициативе и при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Он проходил в три этапа: с 10 мая по 14 июня 2023 года участники присылали свои материалы, с 15 по 18 июня жюри оценивало работы, а 20 июня огласило победителей. Всего на конкурс поступило 32 работы: «Видеосюжет» - 14 работ, «Статья» - 18 работ. В каждой номинации жюри определило лучшие материалы, которые освещают вопросы реализации государственной национальной политики в сфере укрепления единства российской нации, духовно-нравственных и культурных ценностей народов, проживающих в Новосибирской области.

I место в номинации «Статья» заняла Раиса Акилина, которая рассказала, как поволжские чуваши сибиряками стали, II место - Анастасия Крамаренко с материалом о том, как новосибирские волонтеры «Теплышки Сибири» собирают и отправляют гуманитарную помощь военнослужащим в зону СВО.

I место в номинации «Видеосюжет» заняла Светлана Антимонова, рассказавшая о восхождении многонациональной группы альпинистов на пик Ленина, II место - Сергей Долговязый, который снял сюжет о том, как волонтеры заготавливают маскировочную сетку для СВО.

Журналисты, занявшие I и II места, получили дипломы и достойные призы. Фото: Галина Пономарёва

За I место журналистов наградили дипломами и подарочными картами в магазин цифровой и бытовой техники общим номиналом 30 000 рублей. За II место авторы получили диплом и подарочные карты в магазин цифровой и бытовой техники общим номиналом 20 000 рублей.

Конкурс проводился новосибирской «Комсомольской правдой».

- Благодарим участников и надеемся, что в следующем году конкурсных материалов станет больше. А значит, о нашем культурном многообразии и единстве узнают больше жителей России, - такое напутствие дала собравшимся на церемонии награждения директор Новосибирского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Галина Попова.

Подробнее ознакомиться с конкурсными работами можно на сайте конкурса.